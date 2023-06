A Londres, Apple dévoile le nouveau look de ses Apple Store !

de nouveaux standards architecturaux

des éléments de design durables

du bois, des meubles au plafond

de la musique et des visites

sont un endroit où la communauté peut se réunir pour découvrir tous les produits et services incroyables d'Apple, et nous sommes fiers de nous développer pour servir encore plus de clients avec l'ouverture d'Apple Battersea. Située juste en dessous de notre nouveau siège social au Royaume-Uni, notre incroyable équipe est ravie de fournir un soutien exceptionnel et d'aider les clients à libérer leur créativité

En effet, Apple faitet l’esprit de ses magasins se modifie avec le temps. Aujourd’hui, Cupertino souhaite y mettreavec des, dans le même esprit que ses produits et appareils. Et puis l'innovation ne concerne pas que les produits, et même le design des boutiques commencent à vieillir un peu !Ainsi,Cela inclut l’utilisation presque généralisée du bois, avec notamment unet leApple a ainsi souhaitépour tous ceux qui franchissent ses portes. Pour cela, les visiteurs (clients) pourront enfin profiter de hauteurs de table et d'assise variées, des systèmes d'écoute assistée. Un soin a été apporté à la. Enfin, des itinéraires d'accès donnent aux utilisateurs de fauteuils roulant plus d'espace pour circuler.En levant les yeux, on découvre ce plafond 2.0., beaucoup plus espacées sur un fond totalement noir. Le tout donne un effet de hauteur qui semble intéressant. Enfin, Cupertino rappelle que, comme l’ensemble de ses magasins,En complément, Apple propose comme chaque fois, un fond d'écran aux couleurs de la nouvelle boutique. S'inspirant de l'architecture très particulière du lieu, c'est donc une pomme en brique qui pourra s'afficher sur son Mac, son iPhone ou son iPad.Comme à chaque grande ouverture de l’une de ses boutiques,Il y a également des ateliers spéciaux Today at Apple, dontC’est bien évidemment Deirdre O'Brien,, qui a fait part de ses réflexions sur le lancement du nouvel emplacement londonien. Elle précise que les magasins de la marque