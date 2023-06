Une 4e bêta pour iOS 16.6, iPadOS 16.6, macOS 13.5, tvOS 16.6 et watchOS 9.6

Par ici toutes les nouveautés d'iOS 16 ! !

, au même titre qu'iPadOS 16.6, macOS 13.5, tvOS 16.6 et watchOS 9.6Il est vrai qu'avec les nouveautés de la WWDC, on ne sait pas trop quoi s'attendre avec ces versions intermédiaires. Rappelons que iOS 16.6 et iPadOS 16.6 posent les bases de la fonction. Ils sont destinés à permettre aux propriétaires d'appareils Apple de vérifier qu'ils envoient bien des messages à la bonne personne, et non à une entité malveillante qui aurait intercepté une communication.