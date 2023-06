ChatGPT sur l'iPhone devient encore plus performant grâce à Bing

Microsoft sécurise son partenariat avec ChatGPT

Browsing

des réponses complètes et des informations actuelles sur les événements et les informations qui vont au-delà des données d'entraînement originales du modèle

L'histoire d'une success story à l'américaine !

ChatGPT Openai Télécharger

L'application propose de nombreuses nouvelles fonctionnalités, y compris la prise en charge des raccourcis Siri. Désormais elle dispose, mais uniquement pour les abonnés payants.En pratique, cette nouvelle fonctionnalité dénomméeutilise GPT-4 combinée à la recherche Bing. Lorsqu'elle est activée, le bot conversationnel va donnerEn effet, il va utiliser le moteur de recherche pour donner des réponses encore plus précises basées sur des données récentes.L'IA n'avait donc aucune connaissance des événements postérieurs, ce qui est désormais terminé avec cette intégration.Deux mois plus tard, le service comptait déjà quelques, explosant tous les records.Ayant flairé depuis longtemps toutes les opportunités d'un tel outil,son moteur de recherche, avant de l'étendre à ses autres programmes.Dans la foulée, de nombreux grands noms de la tech ont suivi le mouvement avec plus ou moins de succès, comme Google et son Bard