Un nouveau jeu Harry Potter est disponible sur l'iPhone

Le but du jeu est bien évidemment de défier d'autres sorciers dans les duels multijoueur. Pour cela, le joueur incarne un élève de Poudlard afin d’explorer le monde des sorciers.. Une virée au Chemin de Traverse est bien évidemment d’actualité afin de s’acheter des baguettes et des balais. Il est possible de-tels Stupéfix et Incendio- lors de combats ou encore d’invoquer des animaux fantastiques et des artefacts en PvP et PvE, le tout avec ses amis en ligne en temps réel.. Il suffira d’entrer dans l'arène, de sélectionner ses cartes, de prendre une position stratégique et de bien se coordonner pour l'emporter en équipe. Le principe est bien sûr de gagner des points de magie en temps réel et de lancer des sorts et des invocations, d’éviter les attaques adverses et réussir de brillants combos d'équipe.Grâce aux cours de Poudlard, le joueur pourra récupérer des cartes, préparer des potions, et surtout. Enfin, les plus téméraires pourront aller visiter la Forêt interdite, un lieu dangereux, suivre des indices, récupérer des ingrédients rares et affronter des animaux fantastiques, voire des dragons !Harry Potter: La Magie Émerge est gratuit avec de nombreux achats intégérs et nécessite iOS/iPadOS 12.2 ou version ultérieure.