Laver vos vêtements va devenir plus facile avec iOS 17

L’iPhone déchiffre les étiquettes des vêtements

Comment cela fonctionne ?

(sauf si comme moi vous les virez dès le départ) ! En effet, après la reconnaissance des humains, des animaux, des plantes ou la création de stickers, l'application Photos peut désormais identifier de nombreux symboles, y compris les petits pictogrammes correspondant aux conseils de lavage, sur les étiquettes des vêtements. Mieux qu’un cadeau Bonux ?Normalement, quand on prend une photo d'une étiquette avec des symboles de lessive, la fonction de recherche visuelle permet de traduire ces derniers. L'iPhone va alors donner une explication pour chacun mais aussi proposer davantage d'informations via le site Web qu'Apple :Notons que ces informations proviennent d’ailleurs du site des normes ISO : International Organization for Standardization. Enfin,. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes fructueux dans cette quête !