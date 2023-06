L'App Stream Deck devient nettement plus intéressante !

Un Stream Deck gratuit sur iPhone et iPad

Un abonnement ou un achat pour les fonctions avancées

à vie

Stream Deck est bien plus qu’un appareil physique. Il s’agit d’un écosystème puissant qui permet à des millions d’utilisateurs de travailler avec pratiquement n’importe quel flux de travail. Avec cette mise à jour, nous sommes ravis d’apporter la même technologie à l’espace virtuel, rendant plus facile que jamais pour tous de rationaliser les tâches et de gagner du temps en utilisant l’iPhone ou l’iPad qu’ils connaissent et apprécient déjà – et ce, gratuitement.

Elgato propose dès aujourd'hui. Cette nouvelle version totalement gratuite vous permettra de profiter de 6 touches (soit autant que sur le Stream Deck Mini) personnalisables sans limites d'actions et de l'accès à de nombreux plugins afin de configurer rapidement et simplement les interactions avec les applications les plus populaires., comme le changement de scène, le lancement de lecture de médias, la gestion de l'éclairage, ou la prise en main du chat.Si la version gratuite devrait déjà pouvoir rendre de fiers services à de nombreux utilisateurs,Il sera alors envisageable d'afficher jusqu'à 64 touches sur un iPad (soit le double de la version physique la plus imposante), et même d'utiliser deux iPad pour disposer de 128 touches., comme la possibilité de modifier la disposition des touches ainsi que les arrières-plans. Selon Christiane Göhring, Responsable de l’équipe de développement mobile chez Elgato :