Return to Monkey Island va débarquer sur iPhone et iPad

Si les deux premiers opus de la saga sortis en 1990 et 1991 mettant en scène Guybrush Threepwood ont bien été créés par les légendaires Ron Gilbert et Dave Grossman, il aura fallu attendre 30 ans et ce sixième volet pour voir les créateurs de retour aux manettes.avec l'humour décalé, les aventures rocambolesques et les énigmes que cela implique.Les joueurs découvriront ou retrouveront donc l'ambiance des Caraïbes, l'ennemi juré LeChuck et la plus ou moins tendre Elaine Marley qui a fait chaviré le cœur de nos deux antagonistes, ainsi, bien sûr, que les énigmes et les répliques souvent désopilantes de personnages loufoques et hauts en couleur. De quoi passer de bons moments cet été en embarquant simplement votre smartphone ou -mieux- une tablette, des plateformes particulièrement bien adaptées à ce type de jeu.. Le jeu nécessitera 3,6 Go d'espace de stockage libre sur un iPhone ou un iPad sous iOS/iPadOS 13.0 minimum. Les plus impatients pourront s'offrir le jeu pour Mac sur Steam qui le propose actuellement en promotion à 17,15 euros