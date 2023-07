Twitter accuse Facebook de débauchage (de salariés) et de contrefaçons avec Threads !

Threads, la menace fantôme de Twitter !

d’appropriation illicite systématique et délibérée des secrets commerciaux et d'autres propriétés intellectuelles de Twitter.

avaient accès ou connaissaient des secrets commerciaux de Twitter et d'autres informations hautement confidentielles

illégitimement conservé des documents appartenant à Twitter ainsi que des appareils électroniques

appliquer ses droits

des mesures immédiates pour cesser d'utiliser les secrets commerciaux de Twitter

des recours civils et des mesures d'injonction

UN succès partout mais pas en Europe

Twitter ne semble pas être ravi du succès fulgurant de Threads, qui a totalisé plus de 30 millions d'utilisateurs en moins de 24 heures. Ce qui en fait son adversaire le plus coriace du moment.Selon, l'avocat de Twitter Alex Spiro a envoyé hier au CEO de Meta, une petite lettre bien sentie l’accusantTwitter affirme que(vu le nombre de licenciements, il devait y en avoir un paquet de disponibles). Ces derniersLa société affirme en outre que les employés avaient. D'après elle, Meta en a largement profité et a embauché ces personnes pour développer dans l'urgence l'application Threads, qui ne serait qu'un vrai copycat.La lettre comporte également une. Le petit oiseau entend faire, exigeant que Meta prenne. Ce dernier menace de se réserver le droit de demanderpour empêcher Meta d'utiliser sa propriété intellectuelle.Le premier message de Mark Zuckerberg sur son compte Threads, a même reçu plusieurs milliers de likes, et ce, en quelques minutes.Il faut dire qu'il ne respecte pas vraiment les principes du RGPD en matière de confidentialité et de récolte / partage des données. En outre, les comptes Threads et Instagram sont apparemment liés et il est possible d'importer la totalité de ses contacts -ce qui ne plait pas du tout à Bruxelles.