Le nouveau réseau de Mark Zuckerberg ne sera pas disponible en Europe !

Pas de Threads pour le moment en Europe ?

qui a dit sans surprise ?

En effet, il semble que le lancement de Threads, son nouveau réseau social destiné à concurrencer le petit oiseau bleu ne sera pas disponible pour tout le monde le 6 juillet.C'est en effet ce que révèle le média irlandaisEt la raison serait toute simple :Apparemment (), la plateforme ne ferait pas grand cas du RGPD et collecterait les données à foison, comme le montre cette vidéo sur Twitter...Dans un contexte très tendu au sein du Vieux Continent (et encore plus en France), le combat de catch entre Elon Musk et Mark Zuckerberg pourrait même arriver avant le lancement de Threads...