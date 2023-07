Une des meilleures manettes pour iPhone bradée pour le Prime Day

Backbone One : une manette berceau pour iPhone et Android

Une version reprenant les couleurs de la PlaySation 5

La manette Backbone One au format berceau(à partir du 6S)Le périphérique propose les contrôles habituels, deux sticks analogiques, une croix de direction, quatre boutons principaux et quatre gâchettes, et ajoute à cela un port mini jack 3,5mm pour un casque, un port Lightning pour la charge ou un accessoire, ainsi que quatre boutons permettant de lancer l'application, d'afficher une interface listant les jeux disponibles sur le périphérique, d'activer la capture vidéo de la partie en cours, ou encore de lancer un chat vocal entre les utilisateurs du programme.. La Backbone One est disponible en noir ou en version PlayStation Edition arborant les couleurs de la dernière console de Sony ainsi que les boutons Triangle, Croix, Rond et Carré au lieu des habituels A, B, X et Y. Attention toutefois, avec l'arrivée du port USB-C sur les iPhone, cet achat pourrait ne pas être le plus judicieux (la version Android également en promo dispose quant à elle d'un port USB-C).