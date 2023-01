Nvidia GeForce Now passe à la RTX 4080 et embarque dans les VE

La formule Ultime de GeForce Now carbure à la RTX 4080 !

DLSS 3.0 et 240 Hz

GeForce Now arrive également dans les véhicules

La formule haut de game du service de jeux vidéo en streaming d'Nvidia change de nom, passant de RTX 3080 à Ultime et, basées sur l'architecture Ada Lovelace gravée en 4 nm par TSMC (tout comme les puces A16 d'Apple et à comparer aux RTX 30X0 gravées en 8 nm). Pour 19,99 euros par mois, les utilisateurs disposeront donc d'une puissance de calcul en hausse, équivalente selon la firme à la RTX 4080 dotée d'une puce AD103-300 avec 9 728 cœurs CUDA et de 16 Go de GDDR6X avec une bande passante atteignant 720 Go/s.(pour Deep Learning Super Sampling, la technologie maison de super-échantillonnage basée sur l'apprentissage automatique), de cœurs RT de troisième génération dédiés au Ray Tracing et de nouveaux cœurs Tensor de quatrième génération spécialisés dans les calculs d'apprentissage automatique.-contre 120 Hz auparavant ce qui permettait de profiter des dalles des MacBook Pro 14 et 16 pouces- sur les moniteurs compatibles. Les abonnés à la formule RTX 3080 passeront à la nouvelle formule (qui remplace l'ancienne, sans changement de tarif) en priorité à partir du fin janvier (en fonction du serveur le plus proche de chez vous, la mise à jour sera progressive, dès janvier aux US, et au premier trimestre pour l'Europe). Nvidia estime que l'ensemble de ses serveurs sera mis à jour en mai 2023.Pour rappel,(il est possible de placer le lien direct sur la page d'accueil via l'icône Partager de Safari sur iOS/iPadOS, puis en choisissant Sur l'écran d'accueil). Les titres en votre possession (il faudra lier vos comptes Steam, Epic Games Store, GOG, et Uplay d'Ubisoft via l'application) se lancent sans avoir à les télécharger et les installer.Nvidia annonce également officiellement, ce qui permettra (avec une bonne connexion) de faire passer plus agréablement les périodes de recharge à la borne.