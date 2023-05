Microsoft permet de faire essayer gratuitement le Game Pass à vos amis

14 jours d'essai gratuit pour le Game Pass

Donner accès au PC Game Pass

Comment jouer via le Xbox Cloud Gaming sur Mac, iPhone et iPad ?

Les abonnés aux formules PC Game Pass et Game Pass Ultimate peuvent désormais offrir 14 jours d'essai gratuit au PC Game Pass.(et non sur Mac ou sur iPhone/ iPad qui nécessitent la formule Ultimate pour jouer via un navigateur)Attention toutefois, cette offre ne fonctionnera qu'avec des nouveaux comptes qui n'ont jamais été abonnés au service. Les utilisateurs parrainés pourront ensuite profiter pleinement de l'offre et essayer gratuitement les nombreux titres du catalogue, ainsi que les nouveautés comme Redfall, Ravenlock (sortie le 4 mai), Shadowrun Trilogy (le 9 mai), et bien d'autres.Pour rappel,est accessible simplement sur Mac, iPhone et iPad.Une fois inscrit à la formule Game Pass Ultimate à 12,99 euros par mois, il suffira de se rendre sur xbox.com via un navigateur, de renseigner son identifiant et son mot de passe, de connecter une manette en Bluetooth (par exemple les modèles Xbox ou PlayStation, certains titres prennent en charge le combo clavier/souris), et de lancer la partie (sans avoir à télécharger et installer le jeu) Sur iOS/iPadOS,