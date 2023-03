L'iPhone 15 Pro Max aurait les bordures les plus fines du monde

Un nouveau record au jeu de la finesse ?

Qu'attendre de l'iPhone 15

L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max devraient avoir des cadres plus fins et incurvés par rapport à l'iPhone 14 Pro. Aussi son apparence (au niveau de la jonction écran / bords) devrait arborer uneDans un tweet, leIce Universe fait son comme back, déclarant que, contre 1,81 mm détenus par le Xiaomi 13. À titre de comparaison, il donne les mesures équivalentes pour l'iPhone 14 Pro (2,17 mm) et le Samsung Galaxy Ultra S23 (1,95 mm). En revanche, d'après les supposés fichiers CAD, il devrait gagner en embonpoint au niveau de l'épaisseur du bloc photo.Pour cette année , les modèles Pro seraient dotés d'une, contre une A16 Bionic pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus. En revanche,Les iPhone 2023 -dont la production semble avoir débuté- seraient équipés d'un modem Snapdragon X70 de Qualcomm et redevraient davantage de RAM (8 Go contre 6 actuellement pour les modèles Pro). Ils auraient un. Selon Ming-Chi Kuo, les iPhone 15 Pro et Pro Max devraient gagner en autonomie et obtenir une vitesse de transfert plus rapide.En outre Apple devrait accentuer les différences entre les modèles Pro et non Pro.: pas de LTPO, ni de taux de rafraichissement variable allant jusqu'à 120Hz), pas de ProMotion, ni écran toujours éclairé Après trois ans de bords droits, il semblerait qu'Apple revienne aux bords incurvés, dans un cadre en titane qui serait plus mince.(mais tout plat) et conserverait les mêmes dimensions.à tous les modèles de la gamme.(et deux Taptic Engines) .