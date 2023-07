L'App Spectre offrant des temps de pose longs est désormais gratuite

L'App Spectre devient gratuite au téléchargement

Un achat intégré pour débloquer des fonctionnalités

Appareil photo Spectre Lux Optics Incorporated Télécharger

. L'effet est saisissant et vous l'avez certainement déjà observé sur des clichés de cascade d'eau où le mouvement du liquide semble lissé, une photo montrant le trajet des étoiles dans le ciel, ou encore avec des trainées lumineuses obtenues en photographiant des véhicules en mouvement la nuit. Bien entendu, les possibilités sont bien plus étendues que ces trois exemples, et ne se limitent qu'à votre créativité.Ils sera également envisageable de supprimer des personnes dont la présence n'est pas nécessaire sur une photo,, et d'enregistrer le résultat en tant que photo ou vidéo.Alors qu'il fallait impérativement débourser 5,99 euros pour en profiter,. Il sera ainsi possible d'essayer l'App et pourquoi pas de se contenter de temps de pose de 3 secondes maximum. Pour débloquer des temps de pose allant jusqu'à 30 secondes (la version précédente était limitée à 9 secondes) ainsi qu'une icône personnalisée, il faudra passer par la formule Pro en achat intégré unique à 5,99 euros.. Le programme nécessite 9,2 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone sous iOS 15.0 minimum.