Un magicien fait réapparaitre son sac grâce à un AirTag

La magie de l'AirTag

Un magicien pugnace

la compagnie cherchait toujours son sac et le contacterait lorsqu'elle le trouverait.

Le magicien américain Danny Orleans évoque une mésaventure vécue récemment et qui aurait pu mal se terminer s'il n'avait eu la présence d'esprit de placer un AirTag dans son bagage. Décollant de Chicago à bord d'un vol United Airlines pour se rendre à Newark afin de se produire sur scène,, nécessaire à sa prestation une fois arrivé à destination.Après s'être renseigné auprès du service client de la compagnie, Danny Orleans s'est vu répondre que son bagage n'était pas à Newark (avec la possibilité de se le faire livrer sous cinq jours à son hôtel). Etonnamment,, montrant sur un plan que son sac était bien à Newark, sur le tarmac proche de la porte 90, alors qu'il avait emprunté la porte 113 lors de son arrivée.Afin de pouvoir entrer à nouveau dans l'aéroport, le magicien a dû acheter un nouveau billet (remboursable). Une fois à l'intérieur et guidé par l'App Localiser l'homme a pu apercevoir par une fenêtre son bien sur le tarmac, seul et au milieu de nulle part.L'homme a donc pu retrouver son bien et se produire sur scène. Pour la petite histoire, Danny Orleans a reçu un mail d'United Airlines quelques jours après lui indiquant que