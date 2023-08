Qu'attendez-vous de la prochaine génération d'AirTag ?

De nouveaux AirTags pour fin 2024 ?

Qu'attendre de cet AirTag 2 ?

Retrouvez nos vidéos sur les AirTags

La première génération d'AirTag a été présentée par Apple le 20 avril et commercialisée le 20 avril 2021 et les analystes estiment qu'Apple en aurait écoulé 20 millions l'année de son lancement et 35 millions en 2022. Selon le bien renseigné Ming-Chi Kuo . L'homme n'évoque pas les éventuelles nouveautés mais pense que cette nouvelle génération pourrait fonctionner de paire avec le Vision Pro, par exemple pour indiquer en réalité mixte la direction dans laquelle se trouve l'objet lié à la balise et la distance qui vous en sépare.Cette nouvelle génération pourrait proposers'appuyant sur une technologie Ultra Wideband (UWB) améliorée sur l' iPhone 15 et les générations suivantes, comme évoqué par les rumeurs. L'autonomie étant déjà importante, nous pourrions disposer, même si le form factor reste limité par la taille de la pile.car l'AirTag peut faire une jolie bosse dans un porte-cartes compact, mais il faudrait alors certainement intégrer une batterie non remplaçable. Autre point qui pourrait encore être amélioré, la puissance du haut-parleur intégré afin de retrouver plus facilement la balise. N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles idées d'amélioration dans les commentaires ci-dessous.