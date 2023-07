Android détecte les AirTags, qui deviennent inutiles contre le vol !

Android détecte désormais les AirTags

Une intention louable, des AirTags moins utiles

Une certaine hypocrisie

Une fonction plus complète lorsqu'Apple sera prête

À l'heure actuelle, nous avons pris la décision de suspendre le déploiement du réseau Find My Device jusqu'à ce qu'Apple ait mis en place des protections pour iOS

Nous vous l'avions annoncé en mai dernier , et Google déploie actuellement (soit une bonne majorité des smartphones actuels) d(d'autres traqueurs vont être ajoutés à la liste des balises détectées). Les utilisateurs d'Android n'étaient pas tout à fait démunis face à l'utilisation d'AirTags pour les suivre, mais il fallait jusque-là installer soi-même une application dont de nombreuses personnes ignorait tout simplement l'existence.Apple est tout à fait clair, les AirTags servent à retrouver un objet égaré et ne sont pas destinés à suivre quelqu'un sans son consentement, ni à traquer les voleurs., comme par exemple par la police de New York ou la DEA des banques , ou récemment pour démasquer un cambrioleur récidiviste Nous sommes d'ailleurs nombreux à placer un AirTag dans une voiture, sur un vélo, une moto, un scooter, une valise , une sacoche d'ordinateur, ou dans un cartable, et, soyons honnêtes,. Il faut également bien avouer que, l'humain étant ce qu'il est, les AirTags ont également été utilisés pour suivre une personne à son insu, ce qui ne colle évidemment pas avec l'image d'Apple.Avec l'arrivée de la détection des AirTags par les smartphones Android directement au sein du système,, et ces derniers perdent encore un peu en intérêt.Google a également indiqué que, permettant de détecter plus largement les traqueurs de plusieurs constructeurs et conçus en partenariat avec Apple,