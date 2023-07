Une nouvelle application pour les amateurs de photographie sur iPhone

Une app pour les pro et les amateurs éclairés

Focus Peaking

Nous avons pris le temps de repenser chaque aspect de l'expérience de prise de vue, en tenant compte de tous les commentaires que nous avons reçus et des impacts de tous nos choix dans le passé.

Abonnement ou achat unique

Photon Camera Latenitesoft S.l. Télécharger

Selon les développeurs, l'application Photon Camera a été conçue afin de proposer. L'App donnera ainsi accès aux réglages d'exposition avec choix de la vitesse d'obturation et des paramètres d'ISO, de la balance des blancs, ainsi qu'un modeafin de visualiser rapidement l'endroit exact où l'appareil fait le point.L'App permet de prendre des photos au format HEIF, JPEG, ProRAW et RAW etpour l'objectif grand angle principal. Selon Noël Rosenthal, chef de produits chez LateNiteSoft :. Le programme nécessite 12,3 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone sous iOS 16 minimum. L'application comprend des achats intégrés sous la forme d'abonnements à 3,99 euros par mois ou 22,99 euros par an. Un achat unique à 44,99 euros est également proposé pour les allergiques aux abonnements.