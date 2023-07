La nouvelle fonction de Netflix n'est disponible que sur l'iPhone

Une nouvelle fonction de personnalisation des contenus

Mon Netflix

Nouvelle interface de l'app Netflix

Améliorer l'accès lors de ses déplacements

Quand vous êtes en déplacement, il vous suffit d'accéder à Mon Netflix sur votre smartphone pour trouver rapidement un programme enregistré ou téléchargé à regarder

Pour le moment,, mais devrait être étendue aux smartphones Android dans les prochaines semaines.Globalement,elle se veut plus riche que celle qui existait jusqu'à présent, mais également évolutive. Elle permet de retrouver ses téléchargements, les séries et films qu'on a liké, des contenus présents dans des listes personnelles, ceux dont on a regardé les bandes-annonces mais aussi les programmes en cours de visionnage.En effet, au vu des nombreuses restrictions de ces dernières semaines liées au partage des comptes, la plateforme adoucit la situation, en montrant que l'on peut toujours utiliser son compte même si on n'est pas chez soi. Un lancement idéal en cette période de vacances donc !