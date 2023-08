Comment détecter un AirTag avec son smartphone Android ?

Les Android peuvent enfin détecter les AirTags

Find My Device

jusqu'à ce qu'Apple ait mis en place des protections pour iOS

Des utilisations détournées !

Comment détecter un AirTag avec un smartphone Android ?

Sécurité et urgences

Alertes de traceur inconnu

Rechercher

et ce,. Mais d'après les nombreuses alertes résonnant sur les réseaux sociaux ces dernières heures, il semblerait que le système doit définitivement activé.Rappelons que cette mise à jour permet aux aux utilisateurs d'appareils sous Android 6 minimum de. Notons que d'autres traqueurs vont être ajoutés prochainement à la liste des balises détectées. Mais les utilisateurs d'Android n'étaient pas tout à fait démunis face à un éventuel tracking via une balise blanche, mais il fallait jusque-là installer soi-même une application, dont beaucoup ignoraient l'existence.Apple est tout à fait claire sur le sujet,Aussi si leur utilisation est tout à fait encouragée pour retrouver ses bagages perdus dans un aéroport, les petites balises défraient les chroniques, en étant utilisé par la police de New York ou la DEA des banques , ou récemment pour démasquer un cambrioleur récidiviste . En plus les AirTags sont plutôt résistants et peuvent même passer hiver dehors !Malheureusement,(trouver ses clefs) pour être être utilisés pour traquer un individu, ce qui ne colle bine évidemment pas avec l'image et la volonté d'Apple. Avec l'arrivée de la détection des AirTags par les smartphones Android directement au sein du système, si la protection des personnes est renforcée, celle des biens en est amoindrie.En effet,Notons que, qui a commencé par certains Samsung les plus récents, et encore (mais les autres devraient suivre).Néanmoins, après avoir avoir installé la dernière mise à jour de sécurité du système, il faudra se rendre dans les paramètres du téléphone > sur(ou l'équivalent en fonction de votre version d'Android) > puis. Après avoir activé l'autorisation automatique, il suffit de cliquer surpour lancer un scan manuel !