Ce voleur de voiture a adoré la fonction de détection de l'AirTag (il fallait s'y attendre)

Un voleur averti en vaut deux !

Comment détecter un AirTag avec son smartphone ?

Sécurité et urgences

Alertes de traceur inconnu

Rechercher

Par ici notre test des AirTags !

. Autant les mésaventures impliquant des bagages égarés n'offrent que peu de risques, autant poursuivre un voleur peut s'avérer dangereux et on ne saurait que trop vousNéanmoins, Becca Hislop et son petit ami ont décidé de pister le véhicule -doté 'un AirTag- en le suivant sur l'App Localiser. Après quelques heures, le couple s'approche de l'emplacement de l'AirTag pour constater queEn théorie, le plan aurait du fonctionner mais il présentait une faille : le voleur était un geek ! Enfin on le suppose puisqu'il a du recevoir une alerte l'informant de la présence de la balise.Malheureusement,(trouver un objet perdu) pour être être utilisés pour traquer un individu, ce qui ne colle bien évidemment pas avec l'image et la volonté d'Apple. La détection des AirTags par les iPhone et les smartphones Android permet certes de protéger les personnes et est renforcée, au détriment des biens. En effet, comme on pouvait s'y attendre,Sur un iPhone et depuis fin 2022 , Apple permet enfin aux utilisateurs d'iPhoneAu vu de la multiplication des cas de détournement, cette fonctionnalité a rapidement été mise en place commedu harcèlement et autres pratiques malveillantes.Ainsi, lorsque l'iPhone va détecter un AirTag inconnu qui se déplace avec son propriétaire,. Notons qu'il faudra au minimum posséder un iPhone 11 car ce système repose sur la puce U1 et l'UWB.Depuis la semaine dernière,. Pour cela, il faudra avoir installé la dernière mise à jour de sécurité du système, il faudra se rendre dans les paramètres du téléphone > sur(ou l'équivalent en fonction de votre version d'Android) > puis. Après avoir activé l'autorisation automatique, il suffit de cliquer surpour lancer un scan manuel !