L'iPhone 16 Pro promet des photos exceptionnelles en basse luminosité

Une mise à niveau pour tous les iPhone 15

Des capteurs empilés

capteur empilé

En effet, l'appareil photo de l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max pourrait à nouveau -et très logiquement- devancer les autres.C'est ce que semble sous-entendre ce dernier retour en provenance de la chaîne d'approvisionnement. Il serait en effet question d'uneL'iPhone prendrait ainsi de meilleures photos dans deux situations assez courantes, dans des conditions de faible luminosité ou avec un éclairage à contraste élevé (coucher de soleil ^^).Pour rappel, Apple a adopté un, c'est-à-dire doté de. Ayant plus de place, il est ainsi possible d'intégrer des diodes plus grosses afin de conserver la sensibilité quand les conditions de lumière sont insuffisantes et trop faibles mais également de réduire le bruit numérique.sont alors mises l'une sur l'autre, ce qui améliore la sensibilité mais également la vitesse à laquelle le capteur peut envoyer des données au processeur. La technologie a d'abord été introduite sur les deux modèles d'iPhone 14 Pro, et cette année, elle devrait arriver sur tous les iPhone.. Malheureusement, l'analyste ne donne aucun détail sur cette nouvelle technologie de capteur empilé réalisée par Sony.