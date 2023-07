L'iPhone 15 Pro Max sera le smartphone le plus cher jamais conçu par Apple

vu le coût des composants, l'iPhone 15 sera forcément plus cher !

l'iPhone, une poule aux oeufs d'or

tel l'homme qui tombe à pic

Le Vision Pro, ce booster de Services

C’est en effet ce que pensent de nombreux analystes, dont le renommé Jeff Pu de. Ce dernier s'attend à ce que la série iPhone 15 entre en production de masse en août, pour un volume global de 84 millions d'unités pour le second semestre 2023.Cela représenterait une augmentation d'environ 12 % par rapport à la game iPhone 14 , notamment de la part des déçus qui n'ont pas pu avoir leur iPhone 14 à Noël dernier et qui ont préféré attendre la génération suivante.. Avant lui, Daniel lves de, autre spécialiste de la question, pensait de même : la génération 2023 devrait enregistrer de fortes hausses de vente. Mais Apple serait surtout susceptible d'augmenter le prix de vente moyen (ASP) du prochain iPhone , notamment des modèles Pro.Pour lui, le contexte serait particulièrement favorable, il serait même mathématique ! Ainsi,(Tim s'en frotte déjà les mains ?).L’analyste est convaincu queet qu'il saura séduire ces utilisateurs -en plus des fans absolus qui changent aussi souvent que possible- et qu’ils seraient même prêts à dépenser plus pour mettre à jour leur iPhone.Actuellement l’iPhone 14 Pro débute à 999 dollars et 1 099 dollars pour le Pro Max. De leurs côtés les 14 et 14 Plus débutent à respectivement 799 et 899 dollars.Avec l’aide du casque, les services d'Apple adopteraient un nouveau rythme et approcheraient les. Même si pour cette année, l’objectif semble plutôt se situer aux alentours des 85 milliards, la barre des 100 milliards reste tout à fait réalisable pour Cupertino.Tout ceci mis bout à bout fait d’Applepour l’analyste. Ainsi, place-t-il AAPL en forte hausse avec un prix cible de 220 dollars.