Les dangers des parcs nationaux américains : pourquoi l'iPhone 14 devient indispensable

Aux USA, le réseau se fait rare !

aucun service

50 degrés, pas d'essence, de réseau, d'eau ni de secours

Ce service sera fourni gratuitement pendant deux ans à compter de la date d’activation d’un nouvel iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max

Les cartes off-line, une nécessité

Et vous ? Quels dispositifs et applications avez-vous utilisé pour votre voyage aux USA ?

Une fonctionnalité se démarquait en effet de son prédécesseur, et fait régulièrement la une des médias américains :. Si en Europe, on ne l'utilisera sans doute pas souvent, ce n'est pas le cas aux USA, y compris pour de simple touristes..., même au fin fond du Verdon ou du Mercantour. S'il arrive quand-même de n'avoir, cela ne dure jamais indéfiniment. On peut râler contre nos opérateurs nationaux, la couverture reste malgré tout plutôt bonne, au moins pour passer des appels., vous êtes parfois surpris de voir que l'iPhone ne capte aucun réseau, car l'émetteur se trouve derrière une colline de la ville.Et en pleine nature, loin des grands centres urbains, il n'est, les autorités vous mettent régulièrement en garde : faites le plein, prenez de l'eau, et n'espérez pas trouver des secours avant plusieurs heures en cas de pépin. Sans 5G, votre seul salut viendra des autres automobilistes/randonneurs pour vous porter aassistance.: durant le tournage de notre dernière vidéo à Joshua Tree , nous avons suivi des itinéraires off-road, tenté plusieurs randonnées en montagnes, certains itinéraires étant plus compliqués que d'autres. Il n'est alors pas rare de ne, une attaque d'ours (ne riez pas), une crevaison... Il suffit de peu de choses pour se retrouver dans des situations parfois très compliquées, voire mortelles : chaque année, des touristes se font piéger et certains y laissent carrément leur peau.Même si nous n'avons pas pris de risque démesuré,, peu importe notre localisation. Il faut quand-même un accès au ciel, mais sauf à évoluer en pleine jungle, il est rare que l'appareil ne capte pas un signal.précise Apple, il faudra donc payer au delà des 2 ans -mais le tarif n'est pas encore connu. Reste quepour un tel service !Déjà, sur Google Maps, on peut en effetAutre application que nous avons utilisée,, avec la topologie, les commentaires et même quelques photos.