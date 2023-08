Des stocks réduits d’iPhone 15 au lancement ?

Une production réduite ?

préoccupations de la demande

La réduction du plan de construction avant le lancement n'est pas un signal positif, et la hausse potentielle des prix de l'iPhone 15 Pro Max pourrait également freiner la demande finale

En effet, aux dernières rumeurs, Apple aurait eu de, notamment l'écran et le module photo. Ainsi, l'analyste Jeff Pu pense que la firme californienne envisage une production réduite pour le lancement.Dans une note envoyée aux investisseurs, l’analyste mentionne qu'Apple devrait produire 77 millions d'iPhone 15 d'ici la fin de l'année (tous modèles confondus) contre environ 83 millions d'unités précédemment estimées. Apparemment, l'analyste évoque de-notamment sur les capteurs photo Sony, le nouveau cadre en titane pour les modèles Pro et le nouvel écran (à intégrer avec les cadres plus minces).Par ailleurs, il estime également qu'Apple aurait ajusté ses estimations de ventes en raison de(comprendre une demande plus faible que prévu).Pour le troisième trimestre 2023, Apple a signalé une baisse des revenus des ventes d'iPhone, passant de 40,67 milliards de dollars à 39,67 milliards de dollars. Lors de l’appel aux résultats, Tim Cook a confirmé que la société vendait, son principal marché, malgré l'obtention de meilleurs résultats dans d'autres régions.