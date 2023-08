Quelle couleur préféreriez-vous pour l'iPhone 15 ? (sondage)

Une demi-douzaine de couleurs en prévision pour les iPhone 15 ?

Unknownz21

Des câbles tressés assortis ?

Cet après-midi, un des leakers du moment -- fait un petit récapitulatif des couleurs pressenties pour l' iPhone 15 . D'après lui,. Notons qu'il manque à l'appel un traditionnel blanc, qui est proposé par Apple chaque année.On trouve ainsi un ton dans les(bien pêchu parce que Barbie oblige), un vert (plus ou moins mentholé), un(foncé ou clair les rumeurs sont partagées), un jaune (encore), un orange (qui est plébiscité par beaucoup) et un noir. Notons que(plus mates et plus sobres)(plus éclatantes et brillantes).Ces derniers au nombre de cinq pourraient également fournir quelques précisions : noir, jaune, rose, bleu et mauve (on suppose que la version blanche, somme toute très classique, n'a pas lieu de faire de l'objet de rumeurs).