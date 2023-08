C'est officiel ! Apple annonce la keynote des iPhone 15 pour le 12 septembre

La keynote de rentrée pour le 12 septembre !

Le rendez-vous est pris avec l'iPhone 15

Comme d'habitude,Comme pour le dernier événement spécial lors duquel Apple a dévoilé le Mac Studio M2 Max et M2 Ultra, le Mac Pro Apple Silicon et le MacBook Air M2 15 pouces, Cupertino invite quelques personnalités et journalistes triés sur le volet à se rendre à l'Apple Park afin de visionner une présentation (qui aura certainement été enregistrée au préalable) et à prendre ensuite en main les nouveaux produits, sous haute surveillance.(l'envie d'être émerveillé, mais peut-être un jeu de mot avec wanderlust, le désir ardent de voyage ou d'aventure). Les plus imaginatifs y trouverons certainement de nombreux indices, peut-être sur les couleurs des prochains produits. , troquant certainement cette année son port Lightning contre un USB-C. En sus, des nouveaux iPhone, Apple devrait également dévoiler l'Apple Watch Series 9 et une nouvelle génération d' Apple Watch Ultra . Le rendez-vous est pris pour le 12 septembre afin de passer cette keynote en votre douce compagnie, avant d'analyser en détail les différentes annonces, et pourquoi pas quelques surprises.