Retenez plutôt le 12 septembre pour découvrir l'iPhone 15 !

Ce weekend, Mark Gurman -qui a ses entrées privilégiées chez Apple-, hésitait entre deux jours pourLes(sans doute vers 14h en fonction de l'encombrement des services). En effet, Cupertino ouvre les précommandes le premier vendredi suivant la présentation, et les ventes le deuxième vendredi.Pour autant, ce matin, le journaliste n'a plus l'ombre d'un doute ! Dans un X (enfin un tweet), il déclare avoir scruté l'horizon :. Enfin sous toutes réserves, puisqu'il s'empresse de rajouter qu'un changement est toujours possible en théorie !Cette date serait tout à fait cohérente avec le calendrier des événements passés sur l'iPhone, puisque. Parfois, la firme fait quelques entorses, comme l'année dernière,s'était en effet tenu le 7 septembre 2022. La 1ère exception remonte à 2020, période de Covid qui avait contraint Apple à décaler la présentation de ses produits jusqu'en octobre avec trois. Mais cela ne sera pas vraiment le cas cette année.: l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Au menu, on devrait trouver le passage à l'USB-C et une Dynamic Island sur tous. Mais la plupart des autres changements devraient être limités aux modèles Pro, ceux-ci étant dotés de bords plus minces , d'une puce A17 plus rapide (et plus chère) d'une nouvelle technologie d'appareil photo (lentilles périscope)...Il est possible qu'elle glisse un iPad, comme elle le fait chaque année. Enfin, devraient également être lancés l. Les éventuels Mac devraient généralement présentés quelques semaines plus tard, avec macOS Sonoma (comme chaque année encore).