Google n'a besoin de personne pour dévoiler son Pixel 8 Pro avant l'heure

Le Google Pixel 8 Pro en photo avant l'heure

une personne répond à un appel sur un téléphone Pixel 8 Pro couleur porcelaine.

Ce n'est pas une première pour le Pixel 8 Pro

Les photos du Pixel 8 Pro publiées sur Reddit

Ecran plat et bloc optique modifié

C'est donc sur le site officiel US au sein d' une page énumérant les services de la firme quePetit buzz orchestré en interne ou boulette d'un employé ayant passé un sale quart d'heure par la suite ? Difficile à affirmer. Toujours est-il que l'on peut apercevoir le design légèrement retouché du dos de l'appareil et ce coloris porcelaine en avant-première.Pour rappel, en juillet dernier,, avant d'être rapidement retirés. Ces photos et les autocollants que porte l'appareil permettent de jouer au jeu des 7 erreurs avec le Pixel 7 Pro. Il semblerait ainsi que le Pixel 8 Pro (nom de code Husky en interne selon les rumeurs) embarque 12 Go de RAM afin d'épauler le processeur maison Tensor G3 (nom de code Zuma, une plage mythique de Californie ayant également donné son nom à un magnifique album de Neil Young) ainsi que 128 Go de stockage.Sur les clichés, on aperçoit également. Selon les rumeurs, le Pixel 8 Pro serait équipé d'un capteur principal de 50 mégapixels produit par Samsung et un ultra grand angle 64 mégapixels en provenance de chez Sony. Une batterie de 5 000 mAh serait également de la partie, tout comme la charge rapide à 27W (contre 23W actuellement).Pour rappel,Pour prendre la température, l'utilisateur devra ainsi approcher le capteur intégré au bloc optique de son front sans le toucher, puis faire un mouvement latéral vers la tempe. Cette fonction pourrait en effet s'avérer pratique ponctuellement afin de vérifier rapidement sa température, une mesure corporelle intéressante, particulièrment récemment avec la crise du COVID, le tout sans avoir à s'offrir un appareil dédié.