Le Pixel 8 Pro pourrait prendre votre température

Un capteur de température pour le Pixel 8 Pro

Bientôt copié par la concurrence ?

Le mystère du capteur supplémentaire apparu sur les premiers rendus du Pixel 8 Pro pourrait bien être levé. En effet, selon une vidéo dénichée par le leaker Kuba Wojciechowski (qui était déjà à l'origine de la première vidéo dévoilant le Pixel Fold ) et relayée par 91mobiles . La vidéo que vous pouvez consulter ci-dessous montre le processus permettant d'"obtenir une mesure correcte de la température.Pour prendre la température, l'utilisateur devra ainsi approcher le capteur intégré au bloc optique de son front sans le toucher, puis faire un mouvement latéral vers la tempe., une mesure corporelle intéressante, particulièrment récemment avec la crise du COVID, le tout sans avoir à s'offrir un appareil dédié. Dans la gamme de Cupertino, les Apple Watch Series 8 et Apple Watch Ultra disposent des capteurs nécessaires mais se contentent d'un suivi et ne peuvent pas servir à prendre la température de l'utilisateur à un moment donné.