Huish Outdoors (Oceanic+) permet de transformer l'iPhone en ordinateur de plongée

Plus qu'une coque de protection pour prendre des photos sous-marines

Des fonctions dédiées à la plongée

Comment se procurer un Oceanic+ Dive Housing ?

L'Oceanic+ Dive Housing est donc un boîtier de plongée pour iPhone destiné à transformer ce dernier en. Notons qu'il permettra de prendre des photos avec une correction automatique des couleurs sous l'eau.Associé à l'application Oceanic+, l’iPhone devient également un. Afin de se concentrer sur sa plongée, et sur la prise de photos ou de vidéos, l’interface utilisateur de l'iPhone peut être réduite aux seules données de plongée.Parmi les nombreuses fonctionnalités, on trouvera un-affichée en pieds ou en mètres dans un grand format facile à lire. À noter que la profondeur opérationnelle maximale du logement de plongée Oceanic+ est de 60 mètres (196 pieds). On pourra également être renseigné surParmi les petits plus,Comme il s’agit de la même application, l’abonnement sera géré sur les deux appareils si vous possédez une Apple Watch Ultra et un iPhone, et les données synchronisées sur les deux. Ainsi les photos pourront être localisées avec les données précises de la plongée correspondante.L’Oceanic+ Dive Housing est compatible avec les iPhone à partie du SE 2 et de l’iPhone X, et ce, jusqu’au tout dernier iPhone 14 (et iPhone 15 dans quelques semaines).. Les commandes passées maintenant seront expédiées à la fin du mois de septembre.