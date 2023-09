Pas de modem 5G Apple avant les iPhone 18

Modem 5G Apple : un contrat avec Qualcomm jusqu'en 2026

Des retards à répétition

. Si les premières informations fournies par Qualcomm à ses investisseurs évoquaient une perte de 80% des commandes provenant d'Apple pour les modems 5G dès 2023 car Cupertino développait sa propre puce, en s'appuyant sur le rachat de la division modem d'Intel, rachetée pour 1 milliard de dollars en 2019,En effet, non seulement les iPhone 15 embarqueront certainement des modems 5G Qualcomm Snapdragon X70 et X75 (les iPhone 14 disposent quant à eux d'un Qualcomm Snapdragon X65), maisPour rappel, Apple voudrait pouvoir disposer de son propre modem 5G afin d'être moins dépendant de Qualcomm, mais également pour proposer u, mais cela ne semble pas être pour tout de suite. Dans le même genre, les bruits de couloir évoquent depuis un moment la conception d'une puce Wi-FI et Bluetooth dans les laboratoires de Cupertino afin de réduire sa dépendance, cette fois envers Broadcom.