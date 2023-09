De nouveaux câbles Apple USB-C et Thunderbolt 4 (+ alternatives moins chères)

Des câbles USB-C tressés en 60 et 240W

et de ne pas mettre le feu à leur domicile

enrobés d'un matériau tissé.

Câble Apple Thunderbolt 4 Pro

l'un des meilleurs du marché

. En effet, les. normes ne sont pas toujours respectées et de nombreuses références sont disponibles, avec des caractéristiques parfois floues et une qualité aléatoire, parfois même dangereuses dans le cas de constructeurs exotiques peu regardant sur la sécurité. Lorsque l'on souhaite recharger un appareil approchant voir dépassant les 1 000 euros, il y a de quoi réfléchir.. Cupertino le sait, et en profite pour proposer des câbles, certes bien finis, mais à un tarif élevéC'est le cas des nouveaux câbles de charge USB-C désormais disponibles en 60 ou 240W etAttention toutefois,, comme ceux d'Anker, tout en faisant quelques économies au passage. La firme propose également les câbles USB-C 100W (transfert de données également en USB 2.0) en 1,8 et 3m avec des gaines et connecteurs exploitant un mélange de matériaux d’origine végétale pour réduire l’utilisation de plastique à base de pétrole, tout en offrant une résistance satisfaisante (le constructeur annonce que ces nouveaux câbles supportent 20 000 pliages soit autant que ses modèles traditionnels).(ne sus des versions 1,8 et 3m)Ce modèle supporte, le DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) ainsi queUne vidéo publiée par ChargerLab dévoile en mai dernier les entrailles et la qualité de la bête (câble comprenant 19 fils dont 5 fils de cuivre pour l'alimentation de 100W , tresse recouvrant un matériau élastomère thermoplastique -TPE-, couche de blindage, puce Intel et connecteurs plaqués or) justifiant (en partie) son prix élevé, précisant que le câble est, assurant une certaine durabilité, des débits satisfaisants et réduisant les éventuelles interférences.Si vous n'avez pas besoin d'une telle finition et/ou que le tarif vous rebute,