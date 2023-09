Apple va mettre à jour l'iPhone 12 pour respecter les normes DAS !

Rebondissement

Après discussions et comme demandé (mardi) par l'ANFR (l'agence des fréquences), le constructeur Apple m'a assuré qu'il mettrait en place dans les prochains jours une mise à jour sur l'iPhone 12 , a affirmé Jean-Noël Barrot dans une déclaration transmise à l'AFP.

Une pression en Europe

Les clients qui demandent si le téléphone est sûr devraient se faire dire que tous les produits Apple sont soumis à des tests rigoureux pour s'assurer qu'ils sont sûrs, selon les directives

Un DAS à surveiller

. D'après Le Figaro,(quid des autres pays européens ayant des normes similaires ?), et ce, afin de se conformer aux normes européennes sur le niveau d'émission d'ondes et obtenir la levée de l'interdiction.. Concrètement, la mise à jour va recalibrer les antennes de l'iPhone 13 et baisser la puissance maximale des émissions.Pour rappel, à quelques heures de la keynote, la décision de la France d'interdire les ventes de l' iPhone 12 avait eu un fort effet médiatique.! Après avoir contrôlé 141 téléphones, elle avait conclu que le smartphone à la Pomme-débit d’absorption spécifique- qui permet de quantifier l’énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain.Le 13 septembre, Jean-Noël Barrot, ministre chargé du Numérique et des Télécommunications, avaitIl avait même menacé de rappel de tous les modèles en circulation jusqu’à présent sur le marché français et de transférer le dossier à ses homologues européens -histoire de mettre encore un petit coup.Dans la foulée,, demandant au passage l'accès aux résultats d'enquête de l'ANFR. De leur côté,ont indiqué vouloir surveiller de près l'évolution de la situation.Face à l'évolution très défavorable du dossier, et bien qu'elle conteste les accusations,. D'après, elle leur aurait demandé de ne pas fournir d'informations lorsque les consommateurs posent des questions sur les risques -en modeSelon l'ANFR,: lequi reflète l’usage du téléphone à l’oreille, en conversation vocale, le, associé aux usages où le téléphone est porté près du tronc, par exemple dans une poche de veste ou dans un sac et enfin le, qui correspond à l’usage du téléphone plaqué contre un membre, par exemple tenu à la main, porté dans un brassard ou dans une poche de pantalon.Ainsi, les mesures réalisées par l’ANFR donnent pour l'iPhone 12 un. De son côté Apple conteste ces conclusions, et affirme que l'iPhone 12 a été -en 2020- certifié par plusieurs organismes internationaux comme étant conforme aux normes en vigueur.