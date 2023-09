L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro sont en précommande sur l'Apple Store en ligne !

L'iPhone 15, un digne héritier de l'iPhone 14 Pro

iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max

Nos vidéos sur les produits dévoilés à la keynote !

Tous les modèles sont dotés d'un écran OLED, de l'USB-C et de la Dynamic Island réservée l'année dernière aux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.Les iPhone 15 héritent de lades iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max et d'une puce puce U2 Ultra-wideband.(et un zoom 2x en utilisant seulement 12 des 48 mégapixels du capteur principal) équivalent à du 26mm ouvrant à ƒ1.6, ce qui permet apparemment de zoomer dans les vidéos 4K.Pour cette année, déjouant tous les pronostics , Apple a même, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus sont vendus à partir de(contre 1019€ et 1169€ pour leurs prédécesseurs), et sont disponibles en 5 coloris avec un stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go.Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max conservent également des dalles OLED 6,1 pouces et 6,7 pouces avec uneinchangée. Petite innovation de cette année, les. Ils sont en plus doté d'une puce A17 Pro (3nm) et d'un bouton Action personnalisable.Coté photo/vidéo, ils embarquent. Les performances sont améliorées avec de meilleurs résultats en basse lumière et des clichés 48MP en HEIF. Ils disposent d'un ultra grand angle 12 mégapixels équivalent 13mm ouvrant à ƒ2.2 et permettant de passer en mode macro.L'iPhone 15 Pro Max est seul doté d'. Avec ses trois optiques, sa plage focale ira de 13 à 120mm.