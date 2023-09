Au moins 100 euros de plus pour les iPhone 15 Pro !

100 dollars d’augmentation sur les modèles Pro ! Qui dit mieux ? !

. En revanche, il n’y aurait pas de changement pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Ultra. L'analyste s'attend à ce que le prix du modèle de base de l'iPhone 15 reste inchangé..Mais cela n’apporte rien de nouveau. En effet, il en est question depuis des semaines : étant les seuls à bénéficier d’améliorations matérielles, les modèles Pro accuseraient donc le coût de leurs composants. Ainsi le prix d’un iPhone 15 Pro oscillerait entre 1 099 et 1 199 dollars, et entre 1 199 et 1 299 dollars pour l'iPhone 15 Pro Max.Depuis quelques temps, Mark Gurman estime que les consommateurs doivent s'attendre à une hausse de prixsur l'ensemble de la gamme - en particulier pour l'iPhone 15 Pro/Pro Max.Et ce, même si une récente étude a avancé qu'Apple se serait plutôt(contre 4,50-5 dollars au prix du marché) !. Dans un premier temps il avait été question de 83 millions d'unités commandées, puis de 77 millions d'iPhone 15 d'ici la fin de l'année (tous modèles confondus). Il semblerait que les tendances repartent à la hausse.Ainsi, l'analyste Jeff Pu penche pour une production réduite pour le lancement, évoquant-notamment sur les capteurs photo Sony, le nouveau cadre en titane pour les modèles Pro et le nouvel écran (à intégrer avec les cadres plus minces).De même, la situation n'était guère réjouissante pour, et ce, en raison des difficultés matérielles de Sony. Le Japonais serait apparemment dans l'incapacité de fournir à temps le capteur nécessaire à la nouvelle lentille périscope.et l'iPhone 15 Pro Max ne serait pas disponible avec ses autres petits frères en septembre. Il pourrait être commercialisé quelques semaines plus tard, soit début octobre (ça tombe bien, c'est aussi le moment pressenti pour le lancement des premiers Mac M3).Si vous n'êtesou si votre budget est plutôt restreint cette année, il est possible de, et ce, depuis plusieurs semaines. Retrouvez toutes les infos ici :