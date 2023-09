Une publicité de l'espace pour l'iPhone 15 Pro en titane

Une publicité de l'espace pour l'iPhone 15 Pro

bourrin

Cupertino s'est donc fendue d'une nouvelle vidéo afin d'accompagner les précommandes pour les iPhone 15, et plus particulièrement pour les versions Pro dotées d'un châssis en titane. Peut-être serait-ce à cause de la grève des scénaristes, mais(à peine 38 secondes, le tout avec pas mal de plans vides à la fin), le tout souligné par une bande son mêlant chants gutturaux et didjeridoo.A mon humble avis, il y a un côté un peu, qui tranche avec le ton malin habituellement utilisé par Apple pour ses nouveautés, ainsi qu'avec le design classe et la légèreté de l'iPhone 15 Pro et de son châssis en titane. Bref, une vidéo qui ne restera certainement pas dans les annales. Cela ne devrait toutefois pas empêcher les amateurs dequi, rappelons-le, débutent aujourd'hui aux alentours de 14h.