iPhone 15 Pro : des vidéos 4K ProRes sur les modèle 128Go via un disque externe

256Go minimum pour l'enregistrement en 4K ProRes

Visible sur le comparateur de l'App Apple Store sur iPhone

Les SSD à la rescousse

Comme pour l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 14 Pro,(avec un iPhone Pro de 128 Go, l'enregistrement en ProRes sera en 1080p à 30 ips maximum). Petite différence cette année toutefois, l' iPhone 15 Pro Max est éligible dès le modèle de base puisque ce dernier est doté de 256 Go de stockage minimum, et les possesseurs d'iPhone 15 Pro pourront tout de même filmer en 4K ProRes à 80 images par seconde en s'équipant d'un volume externe.S'il est dommage qu'Apple vende encore des iPhone estampillés Pro avec seulement 128 Go de stockage de base (ce n'est plus le cas de l'iPhone 15 Pro Max qui débute à 256 Go),. Il sera en effet possible d'utiliser pleinement les possibilités de l'appareil en 4K ProRes à 60 ips en le reliant à un SSD USB-C pendant l'enregistrement. Il faut dire que de tels enregistrements en 4K prennent énormement de place, Apple indiquant(l'iPhone 15 Pro monte désormais à 60 ips)