Des widgets interactifs pour HomeKit sur iOS 17 avec Home Widget

Des widgets interactifs avec iOS 17

Une App plus pratique et réactive

Home Widget pour HomeKit Clement Marty Télécharger

L'App Home Widget s'approprie donc une des principales nouveautés d'iOS 17 en permettant. Allumer ou éteindre un appareil, activer ou désactiver une scène, et même ajuster la luminosité et la couleur de chaque éclairage, toutes ces actions se font depuis le widget sans avoir besoin d'ouvrir l’application. L'App propose également un nouveau format compact de widget comprenant 4 boutons, et prend en charge le mode En Veille (avec l'iPhone en charge et à l'horizontale).Les widgets. Plus besoin de mettre l'application au premier plan. Le rafraîchissement en arrière-plan continue de fonctionner à intervalles réguliers et profite des nouvelles améliorations d'architecture HomeKit et d'iOS 17 afin d'offrir de meilleures performances. Sur iPadOS, les widgets de petite taille ainsi que les widgets circulaires sont désormais utilisables sur l'écran verrouillé, permettant un accès rapide et direct.Clément Marty a également optimisé le temps de réponse globale de l'App afin d'offrir une expérience la plus fluide possible.Le programme nécessite 88,6 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone/iPad/iPod touch sous iOS/iPadOS 17.0 minimum, ou un Mac M1 sous macOS 14.0 (dès qu'il sera sorti, ce qui est prévu pour le 26 septembre). L'application propose de choisir entre des abonnements mensuels et annuels via des achats intégrés à 0,49 et 4,99 euros, ou une licence à vie à 9,99 euros.