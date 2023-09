iFixit descend la note de réparabilité de l'iPhone 14 !

un iPhone 14 déclassé

Apple est retournée à la planche à dessin et a retravaillé les composants internes de l'iPhone pour faciliter la réparation

refonte d’iPhone la plus radicale depuis le X

les réparations sont devenues plus complexes, volontairement. Les logiciels limitent désormais de nombreuses réparations iPhone. C’est pourquoi nous avons révisé notre indice de réparabilité de l’iPhone 14, qui passe d’un encourageant 7 sur 10 à un peu recommandable 4 sur 10

Sérialisation, obsolescence programmée...

associer les numéros de série des pièces détachées à celui d'un smartphone, via notamment des micro-puces, donnant la possibilité au fabricant de restreindre la réparation pour les réparateurs non-agréés ou de dégrader un smartphone réparé avec des pièces “génériques” à distance

une grande partie des principales réparations iPhone de modèles récent nécessite l’approbation d’Apple

s’aventurer dans le labyrinthe d’obstacles érigés par Apple

’iPhone 14 est toujours un véritable succès en termes de conception mécanique

petit à petit, les pépins et les bugs se sont cumulés pour laisser apparaître une vaste stratégie, un plan systématique visant à exiger l’autorisation d’Apple pour effectuer toute réparation iPhone

