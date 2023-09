Où avez-vous acheté votre iPhone 15 ?

Mais où sont donc passés les iPhone 15 ?

Le point sur les délais !

Où avez-vous acheté votre iPhone ?

Comme chaque année,colis de leur iPhone (on a bien testé les poupées vaudous, on sait bien que cela ne le fera pas arriver plus vite...). D’autres ont même eu la bonne surprise ce matin de recevoir un petit message leur indiquant que leur iPhone 15 était déjà disponible en retrait.Enfin, aujourd'hui subsistent bien d'autres questions, comme. En effet au vu des délais à rallonges de l'Apple Store , certains pourront avoir envie de tenter leur chance soit dans les Apple Store physiques, soit chez des revendeurs tiers ou leurs opérateurs.. Les employés du retail ont effectivement déposé un préavis pour aujourd’hui et demain, revendiquant des augmentations plus conséquentes de leurs rémunérations. Après tout, pour marquer leur action, il fallait choisir une date importante, en l’espèce la sortie de l’iPhone. Notons que ce n’est pas la première fois que cela arrive.. A 15h30, il n’était plus possible de recevoir un iPhone 15 Pro Max -peu importe sa couleur et son stockage- avant la semaine du 9 au 16 octobre ! Désormais, si vous voulez passer par l'Apple Store et être livré à domicile, il faudra attendre jusqu'à la mi novembre.Du coté de l’ iPhone 15 . Il semblerait que le double effet Ken et Barbie ait touché les autres robes, pour le plus grand bonheur d'Apple (et de Tim Cook) !En attendant,pour vous faire patienter car on est curieux de savoir votre boutique de prédilection -pour ceux qui ont craqué ou envisagent de le faire dans un proche avenir.