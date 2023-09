Stock, délais de livraison, pénurie. L’iPhone 15 introuvable en France ?

Des délais à rallonge sur l'Apple Store

pas mieux chez les revendeurs et les opérateurs !

disponible dès le 22 septembre

Le point sur les délais !

: un plantage en règle de l'Apple Store en ligne à l'ouverture, des latences au moment de payer (quand ça passe), des délais de livraison fluctuants dans les heures suivantes et finalement des délais de livraison à rallonge , au vu du mouvement de grève qui a été annoncé et confirmé par les employés des Apple Store et leurs représentants syndicaux., qui se contentent bien souvent de n'indiquer que la trompeuse formule-en l'espèce, pour les iPhone 15 - laissant croire aux utilisateurs non avertis qu'ils recevront leur smartphone au jour de sortie., les clients sont en effet informés dans les 48 heures de la commande,, affichant des décalages de plusieurs jours, semaines et maintenant, mois. Comme cela a été le cas pour un de nos lecteurs, qui ayant acheté un iPhone 15 Pro Max dès l'ouverture, a vu sa livraison migrer au 10 novembre Depuis hier, on note même sur Amazon -qui généralement est très bien fournie-, inaccessibles même depuis les commandes en cours ! Ainsi l' iPhone 15 Pro n'est plus disponible qu'en trois coloris et avec un stockage de 1To. En revanche,contrairement aux autres.Enfin, du. Cette année, chez SFR -d'après un lecteur-laissant place à une grande frustration après coup chez les abonnés. Il n’est pas sûr que les boutiques aient du stock demain…. A 15h30, il n’était plus possible de recevoir un iPhone 15 Pro Max -peu importe sa couleur et son stockage- avant la semaine du 9 au 16 octobre ! Désormais, si vous voulez passer par l'Apple Store et être livré à domicile, il faudra attendre jusqu'à la mi novembre.Du coté de l’ iPhone 15 . Il semblerait que l'effet Ken et Barbie ait touché les autres robes, pour le plus grand bonheur d'Apple.N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, votre situation concernant l'évolution de votre commande !