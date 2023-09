iPhone 15 et iPhone 15 Pro : quelle distance pour la localisation des puces U2 ?

Une puce U2 pour les Apple Watch et iPhone 2023

Une portée étendue grâce à la puce U2

Apple indique ainsi que sa nouvelle puce U2 que l'on retrouve au sein des Apple Watch Series 9 iPhone 15 et iPhone 15 Pro est. Pour profiter de cette portée étendue, il faudra toutefois tenter de localiser un appareil également doté d'une puce U2. Cela fonctionnera donc avec une Apple Watch Sereins 9 et Ultra 2 afin de chercher un iPhone 15 ou 15 Pro, mais également entre deux iPhone 15 ou 15 Pro.Notons qu'lors de la localisation d'un iPhone 15 ou 15 Pro, avec la distance restante et la direction à suivre.Nos confrères de la chaine YouTube Teknófilo ont voulu vérifier la portée de cette nouvelle puce en utilisant deux iPhone 15 Pro. Comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessus,, contre environ 10/15 mètres avec un AirTag et la puce U1.Gageons qu'Apple, mais pourquoi pas également au sein des Mac portables et de la télécommande Siri de l'Apple TV.