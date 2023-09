Quelles fonctions sont encore réservées aux iPhone 15 ?

L'indicateur de Lampe torche

La gestion améliorée de la batterie

La première version bêta d'iOS 17.1 apporte un petit changement pour l'indicateur de lampe torche, qui s'affiche désormais dans la Dynamic Island. Apparemment,pour montrer quand la lampe de poche est allumée ou pas. Bien pratique pour vérifier si l'on ne l'a pas déclenchée par mégarde.. Pour rappel, la Dynamic Island ne concerne que les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max , ainsi que les quatre modèles d' iPhone 15 En effet, ces utilisateurs d'un iPhone 15 qui cherchent à prolonger un peu plus l'état de leur batterie peuvent accéder à une limite de charge de 80 %.Pour le moment, cette option est réservée aux derniers modèles et la beta d'iOS 17.1 ne modifie pas encore ceci. Malgré tout, rien ne semble opposé à ce qu'une future bêta puisse l'ouvrir à d'autres iPhone. Le contraire paraitrait étonnant, à moins d'une limite liée au matériel.Pour consulter cette information, il suffit d'ouvrir les Réglages système, puis de se rendre dans l'onglet Général, puis Informations, avant de cliquer tout en bas de la fenêtre sur Rapport système (il est également possible de passer par le menu Pomme du Finder en haut à gauche, puis A propos de ce Mac, En savoir Plus, puis Rapport système). L'information se trouve ensuite dans la section Alimentation, sur la ligne Comptage des cycles.