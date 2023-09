Ça chauffe pour l’iPhone 15 Pro ! Et le vôtre ?

Ça chauffe pour Apple !

dans la conception du système thermique

hausse de température et du mécontentement

maltraite

rarement

En charge filaire...

. Ce à quoi Ming Chi Kuo avait indiqué que la situation ne serait pas liée à la puce A17 Pro (gravée en 3nm), mais. A trop vouloir alléger le smartphone, cela aurait eu des conséquences sur la gestion de la température.Selon le Wall Street Journal , plusieurs pistes seraient à l'étude, entre une conception différente aux États-Unis due à l'absence de logement pour une carte SIM, ou au titane qui dissiperait moins bien la chaleur que l'aluminium., ce que reprend. D'après le média -qui a souvent de très bonnes informations grâce à Mark Gurman-, le SAV de Cupertino a enregistré de nombreuses plaintes sur le sujet (décidément après l' iPhone 12 , la communication ne semble pas le fort de la Pomme...)Pour le moment, la seule réponse apportée est celle que l'on retrouve dans une. Cette page détaille la procédure à suivre lorsqu'un iPhone devient trop chaud après une première configuration, une restauration à partir d'une sauvegarde, une charge sans fil ou lorsqu'on utilise des applications gourmande en ressources ou que l'on visionne une vidéo HD.. De même, est-ce que ce phénomène ne touche que le seul modèle d'iPhone 15 Pro et non l' iPhone 15 Pro Max -plus grand et donc doté d'une surface de refroidissement plus importante ? Ou bien les deux modèles sont-ils concernés ?Apple pourrait y remédier -totalement ou partiellement- via une. Toutefois, les améliorations pourraient être limitées, à moins qu'Apple ne prévoit demais cela pourrait impacter sa durée de vie.Pour ma part, je précise que mon iPhone 15 Pro, reçu vendredi dernier et que jesollicite fortement depuis, ne montre aucun signe de surchauffe particulier, en temps normal ou lors de la charge (je charge toujours en filaire,pas forcément avec un câble / chargeur Apple).J'ai fait plusieurs tests depuis le début de la semaine et je reste dans les mêmes températures de 25-26 degrés. Vous pouvez d'ailleurs, via une caméra thermique, un thermomètre infrarouge ou une petite application comme dans la capture si dessous.