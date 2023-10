Protégez votre iPhone 15 avec les nouvelles coques Rhinoshield compatibles MagSafe

10 ans d’expérience au service de la protection

Des coques compatibles MagSafe spécialement conçues pour l’iPhone 15

Coque SolidSuit

Coque Clear

Coque Mod NX

AquaStand et autres accessoires

en minimisant l'utilisation de matières premières et en facilitant leur recyclage pour en faire de nouveaux produits

Prix et Disponibilité



• 15% de réduction sur le site Rhinoshield La réduction s'applique automatiquement si vous cliquez sur le lien ci-dessous :

Qui n’a jamais fait tomber son smartphone de sa poche ou de son sac en sortant de voiture ? Il faut dire que les premiers crash tests sont plutôt. Aussi pour ceux qui ne désireraient pas en faire les frais, les coques iPhone 15 de Rhinoshield pourraient être bien utiles tous les jours.: SolidSuit, Clear et Mod NX. Ces coques offrent toutes le même haut degré de protection dans une. Notons que la structure emblématique de la marque, en nid d’abeille, a évolué cette année pour une, non sans offrir un petit clin d’œil à l’esthétique du logo et au nom du fabricant.Fine et légère,, elle entend protéger efficacement votre précieux contre les mésaventures du quotidien. En, elle est disponible en plusieurs coloris dans les tons pastels.pour épouser parfaitement les nouvelles courbes de l’iPhone 15 (les bords plus arrondis et la plus grande découpe du bloc optique), offrant une très bonne préhension pour éviter que votre téléphone ne glisse.Généralement, ce genre de coque a tendance à jaunir et présenter un aspect sale peu esthétique, plus ou moins rapidement. Ce qui n'est pas le cas ici, d'autant plus que les coques Clear sont maintenant garanties à vie contre le jaunissement. Pour les avoir utilisées,et méritent leur prix de départ, contrairement à d’autres modèles concurrents -moins chers mais devant être renouvelés plus fréquemment.. Il est en effet possible de changer le tour en fonction de ses envies du moment. Ou même pour les fashionistas, de les assortir à sa tenue du jour.Certains pourront être rebutés par les bords plus épais, mais la couleur permet de faire oublier ou de jouer sur le, en le rendant encore plus visible. Le dos transparent permettra de profiter de la couleur originale de l'iPhone 15.Ces différents produits sont compatibles avec(la gourde compatible MagSafe produit par la marque, qui peut faire notamment office de trépied ou étancher votre soif) ou le(le support de téléphone léger, facile à utiliser et personnalisable). Pour ceux qui voudraient parfaire leur expérience, il est également possible d'appliquer une protection écran anti-lumière bleue.Dans une optique plus large, la firme rappelle avoir repensé leur cycle de vie, depuis leur conception jusqu'à leur production,. Ainsi, une seconde vie est proposée à leurs produits, dans ce qu'ils nomment une économie circulaire.Ces coques et accessoiresIl faut compter 29,99€ pour la SolidSuit, 37,99€ pour la version normale de la Clear (mais comptez un peu plus, soit 46,99€ pour la version MagSafe), et enfin, 51,99€ pour la Mod NX (avec ses 10 coloris différents).