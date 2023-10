Humane fait défiler son smartphone du futur à la Paris Fashion Week

L'Ai Pin défile à la Paris Fashion Week

plus humain

Une présentation officielle en novembre

C'est un nouveau type d'appareil portable et une plateforme qui a été entièrement conçu dès le départ pour l'intelligence artificielle. Et il est complètement autonome. Vous n'avez pas besoin d'un smartphone ou de tout autre appareil.

La firme n'a pas encore lancé son premier produit mais continue de faire monter le buzz avec quelques apparitions triées sur le volet. Après une petite démonstration à la conférence TED2023,. Accroché aux vestes des mannequins, cet événement a permis de voir d'un peu plus près l'Ai Pin. Si les informations sont encore distillées au compte goutte,Pour rappel, la firme fondée en 2017 par Imran Chaudhri, concepteur de l'interface de l'iPhone, et Bethany Bongiorno, ex-membre de l'équipe œuvrant sur la division UI à Cupertino, a(que dire alors du Vision Pro ?). Ce challenge de taille reviendra donc au premier produit signé Humane,(avec un i minuscule).et devra se porter de manière à ce que le haut de l'appareil (dépassant d'une poche de veste par exemple) doté d'un projecteur laser puisse afficher des informations sur un support (la main de l'utilisateur dans la démonstration). L'Ai Pin embarque également une caméra, un haut-parleur et divers capteurs afin d'être totalement autonome et ne pas nécessiter de smartphone pour fonctionner.Certaines fonctionnalités ont été présentées lors de la première démonstration, comme(mails, messages, évènements ajoutés au calendrier), ou encore la capacité d'obtenir des informations sur un objet placé en face de la caméra.