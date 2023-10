iOS 17.0.3 est disponible et devrait régler la surchauffe des iPhone 15 Pro (+comparatif) !

iOS 17.0.3 est disponible !

Cette mise à jour apporte des correctifs importants, des améliorations liées à la sécurité et corrige un problème pouvant entrainer une surchauffe inattendue de l'iPhone.

Des soucis de surchauffe pour les iPhone 15 Pro

MàJ : test comparatif avant/après

17.0.2 à gauche, 17.0.3 à droite

Retrouvez nos tests en vidéo sur les iPhone 15 et 15 Pro

Apple déploie donc ce soir iOS 17.0.3 afin de. Selon les notes de versions officielles, Apple indique clairement :La mise à jour semble donc contenir d'autres correctifs, notamment pour la sécurité, etPour rappels, certains utilisateurs d'i Phone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max . Apple avait reconnu le problème et annoncé qu' il s'agissait d'un problème logiciel et non matériel, que certaines App dont Uber, Instagram et le jeu Asphalt 9 pouvaient amplifier le soucis, et qu'une mise à jour serait rapidement déployée.Reste à savoir, fraîchement équipé de la puce A17 Pro gravée en 3nm et ceinturé de titane. N'hésitez pas à nous faire par de vos constatations sur ce point dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude le déploiement est progressif, certains pourront installer la mise à jour dès la publication de cet article, et d'autres devront faire preuve de patience.Voici deux tests CPU Geekbench 6 avant et après la mise à jour :Comme vous pouvez le voir,. Bien entendu, cela ne suffira pas pour s'assurer que la puissance disponible est la même sur la durée, mais cela reste un indicateur à prendre en compte.