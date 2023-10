Dis siri !

Hey Siri

Je travaille dans une salle de sport avec beaucoup de gens autour, donc tout le monde a appris assez rapidement à ne pas m’appeler en disant "Hé" quand ils me saluent. C'était ennuyeux mais encore gérable.

Bonjour Siri !

Mon nom est Siri ! Juste Siri !

Siri !

Maintenant, les gens ne peuvent même pas dire mon nom. C’est tellement frustrant. Mon petit ami a installé la nouvelle mise à jour. Au début, mon iPhone se déclenchait à chaque fois qu'il me parle. Mes collègues de travail ont dû réfléchir pour trouver une solution notamment avec les téléphones des clients.

D'où vient Siri ?

En effet, depuis 2014 et le lancement de l'assistant de Cupertino, cette habitante d'Édimbourg et son entourage s’y sont fait -ou presque. Quoi de plus courant en anglais que d’héler une personne en y ajoutant son prénom soit un joli! Évidemment, vous imaginez bien la suite...Dans un scénario catastrophe d'une bonne série américaine,. Jusqu'à cet été, il suffisait qu'elle soit simplement appelée par son prénom, pour que les situations soient à peu près suportables.Ainsi, iOS 17 introduit la possibilité de faire appel à lui simplement en disant). Si les choses se simplifient donc pour de nombreux utilisateurs, il en va tout autrement pour la demoiselle !Rappelons que-notamment par Dag Kittlaus co-fondateur de la société éditrice de l'application- et proposé en février 2010 dans l'App Store en tant qu'application tierce avant qu'elle ne soit rachetée par Cupertino en avril 2010.Depuis, Dag Kittlaus a plusieurs fois indiqué avoir nommé l'application en référence à une personne bien réelle et a surtout indiqué que