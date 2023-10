La bêta de watchOS 10.1 responsable de la chute d'autonomie de l'iPhone ?

Une autonomie bien malmenée

consommation d'énergie accrue

des bugs et des correctifs de sécurité au menu d'iOS 17.0.3

iOS 17.0.3

- Résout un problème où les utilisateurs d'Apple Business Essentials n'étaient pas en mesure de terminer la configuration après la mise à jour vers iOS 17.

- Les appareils iOS 17 ne répondent plus lorsqu'ils rejoignent un réseau Wi-Fi géré.

- L'application Calendrier ne renverra plus d'invitations à tous les participants après avoir accepté ou refusé une invitation à un événement Exchange.



Apple mentionne unedans des cas de figure très particuliers. Ce phénomène surviendrait lorsqu'une Apple Watch exécutant la version bêta de watchOS 10.1 était jumelée à un iPhone exécutant iOS 17.0 (version non bêta). La même chose pouvait se produire lorsqu'un iPhone exécutant la version bêta d'iOS 17.1 était associé à une Apple Watch exécutant watchOS 10.0.ou si c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles les iPhone 15 Pro ont surchauffé. A priori tout est corrigé avec la dernière version bêta.Outre la surchauffe , Apple avait détaillé les correctifs apportés par iOS 17.0.3. On y trouvait un cas où les appareils gérés viane peuvent pas terminer la configuration après la mise à jour vers iOS 17, mais également des bogues liés àet aux invitations à des. Certaines de ces situations avaient d'ailleurs été signalées sur Reddit.Du coté des failles de sécurité, la firme est un peu moins loquace, mais il s'agirait dequi auraient été exploitées (l'une d'entre elle a été signalée via Bugzilla).Pour rappel,La mise à jour peut être installée dans l'application Réglagles sous Général > Mise à jour logicielle. Les mêmes corrections de bogues sont également incluses dans iPadOS 17.0.3. On notera tout de même qu'il s'agit de la 3e mise à jour depuis trois semaines. Même iOS 16 -pourtant buggé- n'avait pas reçu autant de modifications....